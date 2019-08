Tijuana, Baja California (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles debuta Santiago Chaquito Giménez en el Cruz Azul, mientras su padre narra el partido.

«Luego de jugar en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, Santiago Giménez debutará en primera división con la @LigaBBVAMX», escribió la cuenta oficial de Twitter de la Máquina Azul.

¡Éxito, Santi!

Sabemos que paso a paso irás escribiendo tu propia historia. #ConstruyendoLa9loria #CanteraCeleste pic.twitter.com/zBUlho39D0 — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) August 29, 2019

Milton Caraglio, delantero argentino, no fue convocado debido a una lesión que le impide jugar.

El partido será comentado por su padre Christian Chaco Giménez, pues luego de su retiro se convirtió en colaborador de la cadena Fox Sports.

«Santiago, soñaste con este momento. Disfrútalo. Esto recién comienza», le dijo el exfutbolista a su hijo previo al partido.

