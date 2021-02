Indonesia (MiMorelia.com).- Un grupo de rescatistas logró salvar a tres ballenas piloto de aleta corta de las 46 que quedaron varadas en una isla en Java, Indonesia.

Autoridades locales indicaron que sólo tres ballenas lograron regresar al mar en la playa de Modung, mientras que 43 serán enterradas, ya que no lograron sobrevivir.

Por su parte, el gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa mencionó en un comunicado que las ballenas liberadas ya viven en un grupo.

Rescuers fail to save stranded Pilot Whales in Indonesia. 46 dead, 3 saved. Makes me cry every time this happens pic.twitter.com/zT5qCIdI04

— Daniel Schneider (@BiologistDan) February 20, 2021