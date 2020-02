Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un perro o gato en casa es muy seguro que para referirte a él le llames «mascota», pero ¿estás seguro que a tu compañero le agrada la idea de que le digas así?, pues checa lo que dice la organización Personas por el Trato Ético a los Animales (PETA) sobre esto.

Con información de medios nacionales; PETA ha hecho un llamado a las personas a dejar de usar el término «mascota» para referirse a los gatos y perros; la organización asegura que esta palabra está basada en una visión «especista», lo que quiere decir que los animales son vistos como objetos.

The Journal of Animal Ethics published an academic paper on how derogatory words “pets” or “pests” affects the way we treat these animals. That’s why instead of “pets” PETA recommends “companion animals” and instead of “dog owner” we say “dog guardian.”

— PETA UK (@PETAUK) February 4, 2020