Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de dos años y cinco meses, Jorge Luis González fue declarado culpable del feminicidio de su entonces novia Lesvy Berlín Rivera Osorio.

En mayo de 2017, Lesvy fue encontrada colgada del cordón de una caseta telefónica a un costado de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria.

Araceli Osorio, madre de Lesvy, declaró tras el veredicto: “Hoy la verdad salió adelante, hoy empieza un camino hacia la justicia en el caso de Lesvy. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que la justicia llegue para todas y cada una de las mujeres que fueron asesinadas en este país? “Tenemos mucho dolor pero también tenemos argumentos sólidos y verdaderos para que cada uno de estos asesinatos contra nuestras mujeres sean sancionados de manera justa. No es venganza es justicia”.

El próximo 16 de octubre se le dictará sentencia al joven. Durante el juicio, el Ministerio Público pidió condenar a Jorge Luis a 60 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

En las primeras indagatorias, la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) capitalina apuntó que la muerte de la estudiante de 22 años se trató de un suicidio, luego de que Jorge Luis la dejara en CU tras una discusión.

No obstante, otro peritaje presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio y realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), determinó que la muerte de la joven no se podría tratar de un suicidio pues no se lograría en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia.

Fue entonces que luego de la apelación que presentaron organizaciones se presentaron elementos suficientes para que se reclasificara el delito y que se investigue el caso con perspectiva de género.

#JusticiaParaLesvy HOY, 2 años y medio después ¡POR FIN! el asesino de Lesvy Berlín, su novio, fue declarado culpable. Lesvy, nos haces falta. Que sigas volando libre como el murciélago albino, tu favorito. 🦇💜🔥 pic.twitter.com/oDP5rQflET — Luchadoras (@LuchadorasMX) October 11, 2019

Con información de Animal Político/AV