Por: Josimar Lara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Extrabajadores del Hotel Virrey de Mendoza en Morelia acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje para votar cuál será el sindicato que los represente en el conflicto laboral, y en algunos casos puedan reintegrarse a sus puestos laborales, después de que hace seis meses fueron despedidos tras darse a conocer que les retenían las propinas.

En entrevista con medios de comunicación, el abogado defensor de los empleados, Arturo Ismael Ibarra Dávalos, explicó que serán 31 trabajadores los que voten por uno de los dos sindicatos para que quede en el Hotel Virrey de Mendoza.

“Luis Reyes Vera representa un sindicato de la CTM, entonces el licenciado Juan Carlos Velasco, que representa otro sindicato de la CTM, es quien les echó la mano para pelear esa titularidad, es decir, que él mejor lo administre para que no esté sucediendo esto. El día de hoy es donde los trabajadores van a votar sobre cuál de los dos sindicatos tiene que quedarse”, declaró.

Comentó que se espera que sea elegido el sindicato que representa Juan Carlos Velasco y una vez que se dé a conocer se puedan reincorporar a sus puestos los 31 trabajadores en el Hotel Virrey de Mendoza o si lo desean reciban su indemnización correspondiente a la ley, debido a que hubo casos en los que solo recibieron 10 mil pesos.

“Después de seis meses que estuvimos luchando esto es un paso importantísimo, crucial, porque acelera las cosas y esté más próximo el que ellos retornen sus puestos. Los obligaría la junta a reincorporarlos o indemnizarlos cómo se debe, conforme a la ley, no con cantidades pequeñas”, recalcó.

El abogado señaló que la parte patronal del hotel no ha tenido la mejor disposición para resolver este conflicto, que se dio a conocer a través de una grabación que circuló en redes sociales en la que a los trabajadores se les exigía entregar sus propinas.

“La administración del hotel tiene una actitud de no hacer ninguna conciliación, no quieren tener pláticas, esto va a tener que ser impuesto por la ley, aunque no quiera, de hecho, el propio patrón buscó que dos sindicatos se metieran como ‘Caballos Negros’ a pelear, uno que representa Rafael Alzate y otro sindicato que brincó, ellos ya se hicieron a un lado solo quedaron los ‘verdaderos’’. La patronal ha puesto muchas piedras en el camino, con la finalidad de que este conflicto se haga más amplio y no le den el gane a los trabajadores”, comentó.

El abogado defensor señaló que la votación sobre el sindicato debe darse a conocer este miércoles o en un plazo de 8 a 15 días.

