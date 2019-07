Corea del Sur (MiMorelia.com/Redacción).- El kpop se ha ido popularizando más y más a nivel mundial; grupos como Super Junior, BTS, BlackPink, Twice, MOMOLAND, GOT7 y muchos más, han tenido reconocimiento no solo en Asia, ahora es por todo el globo terráqueo y las compañías que los representan tienen el deber de hacerlo adecuadamente para llevar por buen camino sus carreras, así como de cuidar su salud física y mental, pero ¿qué pasa cuando se abusa de su fama y llenan su agenda artística de tal manera que no pueden ni tienen tiempo para descansar adecuadamente?

El más reciente caso es el de Mina, integrante de TWICE donde el pasado miércoles su agencia JYP anunció que no estaría presente en los conciertos restantes de su gira mundial por motivos de salud relacionados con ansiedad e inseguridad y tanto ella como las demás miembros, decidieron que se ausentara y se tratara con médicos mientras se tomaba un descanso con su familia en su natal Japón.

¡Hey Mina! Look, I’m gonna make this simple for you, pues primero estás tú y tu salud, luego nosotros tus fans, así que #GetWellSoonMina. Ahora más que nunca destrozaré mi garganta en el concierto, gritando desde mi alma mi apoyo a Mina y a la presentación de las demás 💚🧡 pic.twitter.com/i7TuaroPNR — Victor Sosa (@VictorS67282223) July 11, 2019

Entre apariciones en programas de entretenimiento, gira mundial, grabación de videos musicales, apariciones en entrevistas, ensayos y más, Mina presentó ataques de ansiedad y se tuvo que ausentar, no se sabe por cuánto tiempo lo hará, pero los fans le han mostrado su total apoyo para que se recupere pronto y pueda volver tranquila un día; asimismo con el hashtag #GetWellSoonMina sus “onces” piden que les den el descanso merecido a las chicas y que su bienestar es mucho más importante que las presentaciones.

Aunque no estará presente en el concierto de México que se tiene previsto para este 19 de julio, se está preparando un proyecto para que vea que sus onces de Latinoamérica la entienden y apoyan incondicionalmente.

[Noticia] 190711 | Se hará un proyecto especial en los conciertos de la gira TWICELIGHTS iniciando en Los Ángeles durante la presentación After Moon en honor a nuestraspequeña donde las CANDY BONG Z alumbraran con el ‘Mint Green’ color oficial de #Minahttps://t.co/9V43cN0xx0 — TWICE Hispano (@TWICEHISPANO) July 11, 2019

Otro caso es el del grupo MOMOLAND, que para su último comeback el pasado 20 marzo, las integrantes Daisy y Taeha no formaron parte del último mini álbum “Show Me” por motivos de salud. Por lo que la compañía MLD Entertainment comunicó: “Se juzgó que sería mejor si las miembros de MOMOLAND, Taeha y Daisy, se tomaran un descanso de este álbum por motivos de salud y personales, por lo que este próximo regreso se realizará con siete miembros. Las dos miembros volverán para el lanzamiento del próximo álbum”.

Otro grupo que también sufrió de la ausencia de una de sus integrantes por motivos de salud fue EXID, Banana Culture anunció en marzo del 2017 que la agrupación volvería con cuatro y no cinco miembros, ya que Solji tenía problemas de hipertiroidismo y necesitaba tratarse alejada de los escenarios y su agenda pesada.

En la gira mundial “Love Yourself” de BTS, Jungkook tuvo una lesión y no pudo realizar las coreografías debido a las puntadas que tuvieron que hacerle en su tobillo; en este mismo periodo, Jimin no se presentó a uno de los shows en vivo en Inglaterra debido a una lesión en el cuello, por lo que ARMY pedía que los dejaran descansar.

ARMY de Latinoamérica pide a gritos que Big Hit traiga a Bangtan a sus respectivos países ya que como quien dice “nos han brincado” durante sus últimas giras y solo han pisado Brasil, Canadá y Estados Unidos en América; un artículo en una revista coreana escribió acerca de que antes de que hagan fechas en su país natal, estarían pisando otros países para presentar su concierto, sin mencionar cuáles, por lo que los fans están esperanzados en que lleguen en este caso a México.

Pero ¿preferirías que tomen un descanso antes de que vengan a nuestro país? La mayor parte de las respuestas es un sí, la salud de los idols va por delante y en varias publicaciones en Twitter, Instagram, Facebook y weverse, lo han compartido los mismos fans del kpop.

Ver a Jimin con ese parche me duele demasiado, han realizado muchos conciertos y todavía hay «más fechas de gira por venir»

Realmente necesitan descansar y tener tiempo para recuperarse de todo el esfuerzo que han hecho 😔😔 #GetWellSoonJimin pic.twitter.com/JE2qM0wev5 — 💫Stan.Min Yoongi🕶️🎹💫 (@UuAlessandra) 8 de julio de 2019

Las agencias ahora se están preocupando más por sus artistas y les están dando descansos cuando lo requieren, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuándo ya no pueden más y finalmente caen en una enfermedad o depresión? Los fans del kpop exigen que las empresas encargadas cuiden de ellos porque antes que una figura pública de entretenimiento, son personas, que tienen emociones, sentimientos, enfermedades y merecen buen trato y sobre todo descanso para continuar con sus sueños. Aquí siempre estarán sus fans para apoyarlos 🙂

Sígueme: APMA