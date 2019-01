Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Como hemos sabido anteriormente, que el director Guillermo del Toro dirigirá y producirá par Netflix la versión de Pinocchio, una novela escrita en 1883 por Carlo Collodi, y ahora el equipo de producción lanzó una convocatoria pública para captar talentos para colaborar junto al cineasta mexicano en Portland.

Por ahora no especifican que tipo de puestos ofrecerá, pero destaca que ayudarán a algunos solicitantes que no cuenta con visa de trabajo en Estados Unidos y podrá tramitarla por ellos.

The Jim Hónson Company y ShadowMachine estarán a cargo de la productora Wooden Boy Productions LLC y ellos reclutarán a un equipo para elaborar la película.

Job listing: Guillermo del Toro’s upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM

— Guy Davis (@GuyDavisART) January 26, 2019