Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de poco más de 20 días de desabasto de gasolina, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, Lydia Nava Vázquez, pidió una pronta solución a esta problemática, que también afecta a las empresas, principalmente en el tema logístico y genera pérdidas económicas, aún sin calcular.

“Esta situación ha afectado a todas las empresas en Michoacán. Dentro de nuestras (500) empresas afiliadas se han tenido varias afectaciones, en el tema logístico no han podido salir al interior del estado ni fuera de él por sus productos, lo que representa una pérdida que calculamos en un 20 por ciento; además afecta al sector comercio, turismo y servicios”, expuso.

La dirigente del organismo empresarial en el estado comentó que también, ante la disminución de unidades de transporte público, se les complica más a los empleados llegar a los distintos centros de trabajo, situación que también sufren en otros siete estados que no tienen combustible suficiente y en los que hicieron un pequeño censo sobre las otras afectaciones que tienen.

“El resultado ha sido coincidente en que para la llegada de los trabajadores es un 48 por ciento, la distribución de los productos 37 por ciento, la proveeduría de productos es casi ya un 29 por ciento y el movimiento interno de logística en un 27 por ciento”, expuso.

Lydia Nava Vázquez reiteró el exhorto a las autoridades para dar una fecha de solución a este problema, “es urgente poder resolverlo, se están causando severos estragos en la economía, una desesperación en la sociedad y nos estamos paralizando”.

Este viernes, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador comentó que no hay una fecha para normalizar el abasto en su plan contra el robo de combustible; pero “la tendencia es que se va a normalizar el abasto, no quiero decir cuándo, porque no quiero fallarle a la gente”.

