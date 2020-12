Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Anel Noroña, la exesposa de José José, protagoniza un pleito mediático contra la escritora Patty Romani, quien la demandó por la vía legal, ya que asegura que por culpa de la actriz la amenazaron de muerte y además expuso documentos en televisión nacional que afectaron su imagen, según informó El Heraldo.

Hace algunos meses Anel Noroña se molestó con Romani porque mencionó que José Joel no era hijo de José José. Razón por la cual procedió de manera legal contra la escritora y ahora ambas protagonizan un pleito, pues en su último encuentro con la prensa, la actriz resultó culpable de ataques y amenazas en redes sociales.

«Como si yo fuera una delincuente por haber ido a psiquiatría, he recibido amenazas de muerte y he estado mal porque constantemente recibo ataques”, reveló.

Romani se defendió diciendo que en ningún momento ella dijo que José Joel no era hijo biológico del “Príncipe de la canción”. Y contó que tiene en su poder audios en los que José José habla sobre la mala reputación de Anel con sus hijos.

«Que demuestre que yo dije algo alguna vez de José Joel y que José Joel se deje de reír de mí. Yo nunca he afirmado que sea hijo o no de José José porque eso a mí no me consta”, sentenció.