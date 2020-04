Estados Unidos (MiMorelia.com).- El fiscal general de Missouri, Estados Unidos, Eric Schmitt, demandó al gobierno chino alegando que las autoridades de Pekín tienen la culpa de la pandemia por el Covid-19.

Según informó Schmitt a través de su cuenta de Twitter, la demanda, presentada este martes en el Tribunal Federal de Distrito para el este de Missouri, alega que las autoridades chinas son “responsables de la enorme muerte, sufrimiento y pérdidas económicas en el mundo, incluidos los habitantes de Missouri”.

Today I filed suit against the Chinese government to seek recovery for the devastating loss of life & economic suffering Missourians face as a result of the #COVID19 pandemic.

The bottom line: they lied to the world & should be held accountable. https://t.co/Q2JgnAHLCH

— Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) 21 de abril de 2020