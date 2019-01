Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chooseco LLC, la editorial que publica la saga de libros “Elige tu propia aventura” demandó a Netflix por “Black Mirror: Bandersnatch”, ya que considera que vulnera su marca comercial.

La demanda asciende a 25 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, ante esta marca de libros infantiles “Choose your own adventure” (‘Elige tu propia aventura, como el eslogan de ‘Bandersnatch’) que vendió unas 265 millones de copias.

La editorial declaró en un comunicado que en el que dan importancia a “la apropiación indebida de nuestra marca por parte de Netflix presenta un desafío extremo para una editorial pequeña e independiente como Chooseco LLC”.

Esta saga de ‘librojuegos’, cuentan con una base similar a la de ‘Black Mirror Bandersnatch’ aunque dirigidos a diferente público.

Esta forma de crear historias se define como hiperficción explorativa, pero al notar similitudes la editorial Chooseco indica que “las imágenes violentas de la película empañan a la marca “Choose Your Own Adventure”.

“El uso de ‘Choose Your Own Adventure’, en asociación con dicho contenido gráfico puede causar un daño significativo, afectando a nuestras ventas de libros. Preferiríamos no recurrir a un pleito, pero dado el daño que sufriremos como consecuencia del uso de nuestra marca, no nos queda otra opción”, afirman en el comunicado.

Por ahora Netflix no ha respondido a esta polémica, a pesar de que sí han hecho mención durante la promoción de ‘Black Mirror: Bandersnatch’ a esta saga de libros.

ZM