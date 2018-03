Zitácuaro, Michoacán (Boletín).- Una comisión de campesinos y colonos pertenecientes al municipio de Zitácuaro y adheridos al Movimiento Antorchista acudieron a las instalaciones de la presidencia municipal para solicitar audiencia con el alcalde Carlos Herrera Tello y revisar las demandas pendientes solicitadas por los habitantes.

Eleusis De Jesús Vázquez, líder del antorchismo en la región, comentó que dentro de las demandas planteadas se encuentran la pavimentación de calles, apoyos para el mejoramiento a la vivienda, redes de distribución de agua potable y de drenaje, entre otras.

De Jesús Vázquez comentó que es la segunda vez que acuden a solicitar entrevista con el edil municipal y que son ignorados “simplemente no nos han atendido, no dan aviso de nada y el edil no se presenta para dialogar con sus gobernados para tratar de resolver las diferentes demandas”, agregó.

Las obras que el antorchismo de este municipio plantean serán de beneficio para las comunidades de El Aguacate, Aputzio de Juárez, así como para las colonias 6 de junio, La Victoria, La Encarnación, entre otras, obras que lograrán beneficiar no sólo al grupo antorchista, sino a todos los habitantes de este municipio.

“Al ser la segunda ocasión en la que el edil nos deja plantados y no se nos da ninguna solución los antorchistas zitacuarences, nos vemos obligados a manifestarnos, salir a las calles para exigir lo que por derecho le corresponde al pueblo, y así mejorar las condiciones de vida del pueblo pobre trabajador”, declaró De Jesús Vázquez.

