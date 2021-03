Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante estadunidense, Demi Lovato, reveló en el documental de su vida titulado «Dancing with the Devil», que fue victima de una violación en su adolescencia.

Además, confesó que este hecho sucedió cuando era parte del elenco de Disney Channel.

El documental es una producción de YouTube, que se presentó en la apertura del festival SXSW.

El film se centra en los problemas que sufrió la cantante en el 2018, además, se da a conocer la dificultad que tuvo con las adicciones.

Demi Lovato is setting the record straight. ❤️ this tweet for a premiere day reminder for Demi Lovato: Dancing with the Devil — you won’t want to miss this. #DemiDWTD pic.twitter.com/9n9ZTjXFx9

— YouTube (@YouTube) March 15, 2021