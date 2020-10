Australia (MiMorelia.com).- Los demonios o diablos de Tasmania, especie que desapareció hace tres mil años de Australia continental, fueron reintroducidos recientemente en la isla gracias a un ambicioso programa de protección ecologista.

Esta operación “histórica” es la primera etapa de un programa de conservación exsitu para crear una población preservada debido a que en la isla de Tasmania la especie se ve amenazada por un cáncer contagioso.

Tras 16 años de trabajo, que supuso la creación en la Australia continental del mayor programa de cría de demonios, es «increíble» haber llegado hasta aquí, según Faulkner.

Se estima que actualmente hay 25 mil demonios de Tasmania en la naturaleza, por lo que se le considera una especie en peligro de extinción.

El cáncer del que es víctima la especie es transmisible, por lo que acabó con el 85 por ciento de su población. En Australia continental, la extinción de los demonios de Tasmania ocurrió hace tres mil años por causas aún no esclarecidas.

