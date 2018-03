Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier Maldonado Torres, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (Atem) denunció públicamente la falta de pago a 600 trabajadores del sector salud que se desempeñan como brigadistas.

En rueda de prensa detalló que desde el mes de enero, este grupo de promotores de la salud no ha recibido pago quincenal alguno, “se nos dan fechas fijas para el cumplimiento del pago pero éste no se realiza, las últimas fueron el viernes y martes pasado y a este día no hay avance alguno”, señaló.

Añadió que este viernes, los afectados se movilizarán en la secretaría administrativa a fin de demandar el pago pendiente “no vamos a tomar pero si a manifestarnos en las banquetas”, afirmó.

Maldonado Torres afirmó que ese es uno de los “pendientes delicados” que dejará el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres si no se resuelve antes de su salida de la dependencia para contender por una diputación federal.

El dirigente sindical lamentó la salida del funcionario de la dependencia pues afirmó “es alguien que traía el pulso del trabajo en la secretaría”, y dijo esperar que se designe un perfil proveniente de las filas de trabajo de la SSM “hay muy buenos perfiles en la secretaría y personas con manejo político adecuado, porque es algo que se necesita”.

Lamentó que en la presente administración, la secretaría de salud sea una de las que más cambios de titularidad ha presentado e hizo un llamado al gobernador Silvano Aureoles a “elegir un perfil que por lo menos culmine la administración porque cada cambio trae consigo un bajón”.

CA