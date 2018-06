Denuncia director de OOAPAS amenazas en su contra

Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), Roberto Valenzuela Cepeda, denunció públicamente que ha sido víctima de amenazas, hechos por lo que ya ha presentado la denuncia correspondiente.

“Sí hay eventos de esos (amenazas) los hay, no puedo dar información porque eso está en proceso con las autoridades competentes, yo quiero que permitan que la autoridad avance, la procuraduría, y después les vamos a dar una serie de información que ya lo tiene la autoridad y en su momento lo vamos a aclarar”, afirmó al respecto.

Ante el cuestionamiento de si teme por su integridad, el funcionario municipal refirió que “en estos momentos no, no demasiado, para no exagerar, pero evidentemente sí, porque no nomás soy yo, ustedes habrán de entender”.

Sin embargo, afirmó que no se esconderá debido a que “yo no tengo porque esconderme y no dar la cara, y no enfrentar la situación, yo por eso estoy aquí, no para esconderme y vivir detrás de la cortina, estoy para enfrentar y decir la verdad”.

Valenzuela Cepeda detalló que la denuncia por las amenazas, de las que no dio mayores detalles, fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado el pasado lunes.

Descartó que por este tema contemple solicitar seguridad especial: “Yo no, imagínense con lo que está costando la huelga y yo contratando seguridad, pues no”, afirmó.

