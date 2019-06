Denuncia Miriam Tinoco a directivo de medio de comunicación por amenazas

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta del Comité de Comunicación Social en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto, demandó penalmente por amenazas y hostigamiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al director de un medio de comunicación local, al cual responsabilizó de cualquier daño que pueda sufrir. Adelantó que solicitará una orden de restricción para que no se acerque a ella.

En conferencia de prensa, la legisladora independiente narró que desde que comenzaron a firmar convenios con medios informativos para la difusión de actividades institucionales del Poder Legislativo, el directivo del portal de noticias 90 Grados comenzó a hostigarla para que se incrementara el monto del mismo.

“En alguna sesión se pasa, se acerca a mí y me amenaza, que si no le subo al monto que quiere me va a destruir a través de su medio, en una dinámica ya de estarme siempre amenazando, yo le he comentado que las decisiones que se toman en el congreso no son a título personal, aunque yo presido un comité son decisiones colegiadas”, dijo.

Agregó que el miércoles cuando salió del congreso con rumbo al hotel donde sostendría una reunión de trabajo, tal directivo y otros dos reporteros se “abalanzaron” sobre ella para “hostigarla”, sin embargo, sólo el primero la siguió hasta el establecimiento, incluso al interior del sanitario.

“El señor tiene este comportamiento conmigo por ser mujer. He visto que, con el resto de los miembros del comité, que son varones, su comportamiento es diferente, entonces ya también es un tema de violencia de género y con todo respeto no lo voy a permitir ni voy a ser víctima de este tipo de acosos ni de presiones”, expuso.

La experredista dejó en claro que no por tratarse de una servidora pública está obligada a contestar lo que quieran representantes de los medios informativos, a la hora que quieran, ni acceder a sus exigencias.

Responsabilizó al comunicador de cualquier daño que pueda sufrir, tanto físicamente como en su imagen pública.

Para concluir, fue enfática en el sentido de que los convenios de publicidad que signó para este 2019 el Congreso del Estado se establecieron con empresas de comunicación objetivas y responsables al momento de informar sobre el quehacer legislativo.

