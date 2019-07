Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal interino de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sergio Pimentel Mendoza, denunció que gobiernos municipales emanados del partido guinda han sido “castigados” por el gobierno del estado con recortes de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, conocido como FAEISPUM.

Entre los municipios más afectados por los recortes mencionó a Lázaro Cárdenas, Morelia, Tlalpujahua, Áporo, Buenavista, Parácuaro y Tanhuato.

En la conferencia de prensa que encabezó esta mañana en el Jardín de La Soterraña, aclaró que no se trata de todos los gobiernos morenistas o aliados con este órgano político, sino de los que no firmaron el Convenio de Mando Único en materia de seguridad en el 2018

“Se tiene que actuar no de acuerdo a un tema político y personal sino con seriedad, así como el gobierno federal está apoyando a Michoacán y a su gobierno (de Silvano Aureoles Conejo) con el tema educativo, le pedimos que él apoye a los municipios y que no se excuse en diferencias políticas y en recortes federales para darles menos recursos a los ayuntamientos”, declaró.

Pimentel Mendoza sustentó el argumento de que hay “castigo” a los municipios que no se sujetan a las reglas del estado, con la publicación del 31 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se muestran las tablas con los recursos que corresponden a cada municipio, según las reglas de operación del FAEISPUM.

“La lógica del gobierno estatal no puede ser coercitiva, ni sancionatoria, ni revanchista”, sostuvo el líder partidista, para luego hacer la siguiente petición al gobernador, Silvano Aureoles: “aplique en la realidad ese discurso de un federalismo más justo para los gobiernos locales y deje de lado el rencor… sea sensible ante la repartición desigual del dinero público que deja en desventaja a los municipios”.

El también delegado nacional de Morena en el estado hizo hincapié en que no les interesa alimentar la confrontación con el gobierno michoacano ni las diferencias políticas: “construyamos juntos un estado para nuestra gente y para nuestros hijos; tengamos la suficiente madurez de pasar por alto nuestros intereses en beneficio del pueblo michoacano”.

La situación de los recursos del FAEISPUM destinados a algunos municipios morenistas o aliados al partido guinda, según el reporte que hizo público Sergio Pimentel, es la siguiente:

Apatzingán Le corresponden 16 millones 014 mil 655 pesos y le autorizaron esa cantidad, equivalente al 100%

Áporo Le corresponden 4 millones 451 mil 875 pesos y le autorizaron 1 millón 700 mil pesos, equivalentes al 38.16 %

Buenavista Le corresponden 8 millones 343 mil 417 pesos y le autorizaron 2 millones 075 mil pesos, equivalentes al 24.86%

Copándaro Le corresponden 4 millones 364 mil 198 pesos y le autorizaron esa cantidad, equivalente al 100%

Cotija Le corresponden 5 millones 361 mil 136 pesos y le autorizaron esa cantidad, equivalente al 100%.

Cuitzeo Le corresponden 7 millones 638 mil 927 pesos y le autorizaron 2 millones 291 mil 678 pesos equivalentes al 30%.

Epitacio Huerta Le corresponden 6 millones 847 mil 139 pesos y le autorizaron 2 millones 400 mil pesos, equivalentes al 35%.

Lázaro Cárdenas Le corresponden 21 millones 446 mil 037 pesos y le autorizaron 2 millones 878 mil 548.61 pesos, equivalentes al 13.42%

Morelia Le corresponden 78 millones 779 mil 220 pesos y le autorizaron 19 millones de pesos, equivalentes al 24.11%

Parácuaro Le corresponden 6 millones 306 mil 027 pesos y le autorizaron 2 millones 710 mil 792 pesos, equivalentes al 42.98%.

Tanhuato Le corresponden 4 millones 501 mil 636 pesos y le autorizaron 2 millones 050 mil 495.19 pesos, equivalentes al 45.54%.

Tlalpujahua Le corresponden 6 millones 550 mil 146 pesos y le autorizaron 1 millón 900 mil pesos, equivalentes al 29%

Pátzcuaro Le corresponden 13 millones 024 mil 785 pesos y le autorizaron esa cantidad, equivalente al 100%

Zamora Le corresponden 22 millones 235 mil 431 pesos y le autorizaron esa cantidad, equivalente al 100%

Jiquilpan Le corresponden 7 millones 579 mil 683 pesos y le autorizaron esa cantidad, equivalente al 100%

Municipios son libres de firmar o no convenio de seguridad con el estado

A propósito de la firma del convenio de seguridad entre el estado y municipios de Morena, Pimentel Mendoza subrayó que desde la dirigencia nunca se les ha dado línea a los alcaldes para que se adhieran o no al mismo.

“Entendemos que la seguridad no se politiza, no es una cuestión de partidos políticos, tenemos el planteamiento de que la seguridad corresponde a todos los actores de la sociedad, el gobernador, las autoridades federales, las autoridades locales, los empresarios, los ciudadanos, los maestros… por eso nosotros no somos quién para decirle a un presidente municipal de Morena firma o no firma, lo que sí hacemos es ponerle sobre la mesa a ese presidente municipal los elementos con los que nosotros contamos, para de acuerdo a sus circunstancias ellos firmen con responsabilidad o no”, remarcó.

CA