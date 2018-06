Por: Sayra Casillas/@Sayracasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las dirigencias estatales de los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestaron que en la recta final del periodo de campañas, 20 de sus candidatos por presidencias municipales y un abanderado a diputado federal han sufrido amenazas, principalmente en las regiones del Bajío y la Tierra Caliente, situación que valorarán a efecto de solicitar o no seguridad personal para los implicados y presentar las denuncias correspondientes.

Roberto Pantoja Arzola, líder estatal de Morena, planteó que mientras este miércoles se llevó a cabo una reunión privada más entre los integrantes de la Mesa de Gobernabilidad en Casa de Gobierno, continúan las presuntas amenazas en localidades de esas dos regiones.

“Yo estoy preocupado por lo que pasa en Tierra Caliente, estoy decidido incluso a presenciar el proceso electoral en un municipio de ahí”, planteó.

El líder partidista omitió especificar los nombres de los supuestos candidatos amenazados, pero fue enfático en el sentido que son veinte en igual número de municipios, además de un abanderado a diputado federal.

A preguntas expresas, respondió que no tienen confianza en presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, empero habrán de valorar cada caso, a efecto de que por la gravedad del asunto uno o más de ellos requirieran seguridad especial.

“Los grupos delictivos están operando y el gobierno del estado que es el responsable de darnos seguridad no hace nada, entonces es cómplice por omisión o por acuerdo, no tengo menor duda de eso”, agregó Reginaldo Sandoval Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo.

La semana pasada, luego de encabezar un encuentro con integrantes de la Mesa de Gobernabilidad, el titular del Ejecutivo estatal, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado al PT y a Morena para que se incorporaran a la misma.

Tanto Roberto Pantoja como Reginaldo Sandoval dejaron claro que no tienen interés en sumarse a la Mesa, pues además de que se trata de un instrumento político y no jurídico, no perciben una atención directa a las problemáticas que se han presentado en el contexto del proceso electoral.

Anuncio de Hugo Andrade sin efectos jurídicos: PT

Sandoval Flores lamentó que Hugo Wulfrano Andrade López decidiera retirarse de la contienda por la presidencia municipal de Múgica a menos de una semana de la jornada electoral, y con amplias condiciones de ganar.

Expuso que en términos políticos ese video en el que Andrade López anuncia que se retira de la candidatura tendrá sus efectos, sin embargo en términos jurídicos ya no se pudo realizar la sustitución, de manera que su nombre aparecerá en la boleta, “y probablemente hasta gane”.

Respeto al voto de los michoacanos

Por otro lado, Pantoja Arzola hizo un exhorto al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, para que permita que sean los michoacanos quienes definan quiénes habrán de ocupar los cargos locales y federales que se habrán de renovar a partir de los comicios del próximo domingo 1 de julio.

“Sí nos preocupa la forma en la que se sigue intentando imponer la voluntad del estado utilizando la estructura gubernamental, utilizando recursos del erario, utilizando materiales de construcción, materiales en especie y principalmente dinero para tratar de revertir lo que ya el pueblo ha resuelto”, externó.

