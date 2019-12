Ciudad de México (MiMorelia.com).- La derrota del Club América que se registró el pasado domingo ha generado cientos de comentarios y los ya tradicionales memes.

Con imágenes en las que se muestran personas llorando e incluso algunas razones por las cuales el equipo no logró coronarse campeón es lo que se puede observar en los memes compartidos en redes sociales. Aquí algunos:

1 of 10

JAJAJAJAJAJAJAJA no manchen, los fanáticos del America son los chaires del fútbol 😂

No sean así chavos, es sólo un juego y conste que a mi no me caen mal mal pic.twitter.com/ESGLxjZNgg — Gloria Lara (@GlodeJo07) December 30, 2019

Miguel Layun se les va con todo a los americanistas

Luego de recibir abucheos y criticas por parte de los americanistas quienes no le perdonan haber regresado a México y hacerlo con el club de los rayados, el futbolista dejó un claro mensaje a la afición.

Luego de coronarse campeón del Apertura 2019 con Monterrey en tanda de penales, Layún declaró en entrevistas: «La gente de América no tiene ni idea como fue mi regreso. Que se quejen con la gente que no me fue a buscar, que vayan con ellos. Cuando estuve aquí di todo por el América, ahora que estoy con Monterrey, doy todo por Monterrey, Monterrey fue el que me fue a buscar»

La gente me manda a todos lados, me pintan dedo; a veces pienso que es un trofeo nacional mentarme la madre, me da hasta risa porque en todos los estadios que piso parece que a la gente le emociona».

Miguel Layún ahora defiende a Rayados y manda un mensaje a la afición americanista 😱😮#ClubAmerica l #Rayados l #TUGranFinal pic.twitter.com/CZ0Nq5UXP6 — La Jugada (@LaJugadaTUDN) December 30, 2019

Por: Redacción/CA