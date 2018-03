Derrumban mito: Oliver de “Súper Campeones” no perdió las piernas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Pese a las imágenes que circulan en redes sociales, la historia de Oliver de “Súper Campeones” que señala que toda la historia formó parte de un sueño del protagonista de la historia, es completamente falsa.

De acuerdo a este mito, Oliver Atom nunca pudo ser un futbolista, ya que había perdido las piernas cuando solo era un niño, a raíz de un accidente cuando era niño mientras jugaba con un balón. La leyenda es acompañada por una imagen hecha por fans.

Ante este mito, el creador del manga, Yoichi Takahashi aclaró que en realidad se trató de una noticia falsa, en una entrevista realizada por El Comercio en 2017.

Hay un rumor de que la historia de Oliver en realidad fue un sueño ya que este había quedado postrado en cama después de un accidente cuando era niño…

Me enteré de esa leyenda hace poco tiempo. Pero esas escenas que se viralizaron no son reales, son solo bromas que forman parte un mito. No surgió de mi historia.