Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de que se agudizara el desabasto de combustible en la zona metropolitana de Morelia, hay afectaciones a los rubros de comercio, servicios y turismo, además del riesgo de impacto negativo en el manejo de productos perecederos del sector agrícola, alertó el secretario de Desarrollo Económico en Michoacán, Jesús Melgoza Velázquez.

En entrevista exclusiva para Publimetro y MiMorelia.com, informó que en las 180 estaciones distribuidoras de combustible ubicadas en Morelia y los municipios conurbados no hay reserva para un solo día, por lo que urgió a que sea atendido el problema antes de que afecte a otras regiones de la entidad y trascienda de la molestia social a las afectaciones económicas.

Ya son 17 días con desabasto de combustible, ¿cuál es la información actualizada de la que disponen?

– Desde diciembre me reportan los empresarios del sector gasolinero que ha disminuido el abasto; sin embargo, los últimos 17 días ha sido muy marcado, sobre todo del 3 de enero a la fecha, principalmente en la ciudad de Morelia y la zona conurbada.

Se abastecen 180 estaciones en Morelia y los municipios aledaños; todas tienen una situación muy delicada. Al día de hoy vemos afectaciones, sobre todo en comercio, servicios, turismo, y nos preocupa el sector agropecuario, que al manejar productos perecederos tienen un tiempo de vida menor al resto de los bienes y servicios.

¿Cuál es el nivel de abasto que reportan las gasolineras?

– No hay reserva para un solo día; estoy colgando (de una llamada telefónica) con uno de los principales distribuidores de gasolina en la entidad, y me dice que no está operando ni el 3% de las gasolineras; llega una pipa y se acaba en dos horas.

“Exigimos al gobierno federal que tome acciones contundentes y que esta situación no se vuelva a repetir. Combatir el huachicoleo no es una justificación suficiente para hacerlo de una manera tan mal estructurada y coordinada”. Jesús Melgoza, secretario de Desarrollo Económico.

Hay filas de cientos de metros, incluso kilómetros, de gente arriba del carro esperando a cargar. La pregunta y la incertidumbre es ¿cuándo van a hacerlo?, porque no hay certeza de que esa gasolinera vaya a recibir una pipa.

Hay que reconocer que el tema de contrabando, de huachicol, se debe atender. Nadie en su sano juicio está en contra de que el gobierno federal haga su trabajo, que es contener estos temas de robo y de desfalco a Pemex, pero eso no justifica que lo hagan tan mal, con total descoordinación.

A propósito de las afectaciones al agro en esta zona, donde principalmente está acentuado el problema de desabasto de combustible, ¿cuáles son los principales productos que estarían en riesgo al no ser trasladados a tiempo?

– Los perecederos son principalmente las berries: zarzamora, frambuesa, fresa y arándano. Del momento que se cortan al que tienen que entregarse al centro de acopio, que es un gran refrigerador, tienen tres horas; si no lo hacen dentro de ese lapso, la empresa no les recibe el producto, porque ya no viene con las condiciones de calidad para el mercado final, y eso implica pérdidas de cientos de miles de pesos nada más ese día.

Estoy hablando de la zona en derredor de Morelia, pero tenemos la zona de Zamora, Jacona, Los Reyes, Tangancícuaro, Purépero, donde también hay afectaciones, aunque menores a las de Morelia. La semana pasada tuvieron una situación más complicada; ahorita, ligeramente se ha recuperado, pero sigue siendo un tema delicado y esa incertidumbre genera especulación y entonces la gente va a cargar combustible de más en diferentes instrumentos que no cumplen con medidas de seguridad.

¿En la región de Lázaro Cárdenas qué situación reportan?

– En este momento no tenemos desabasto en el puerto de Lázaro Cárdenas, pero en caso de tenerlo sería un caos total porque suministra en importaciones y exportaciones, no a Michoacán, sino a la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro.

Cuidemos que esto no vaya a suceder tampoco en Uruapan, productor número uno de aguacate, pues las implicaciones de que no salgan los traslados al mercado de exportación de Estados Unidos, incluso Canadá, Japón y China, tendría una implicación mucho mayor de la que en estos momentos dimensionamos.

Hablamos de posibles afectaciones en el caso de que se prolongue el problema, pero ¿a la fecha tienen reportes sobre afectaciones ya registradas?

– Sí los tenemos, aunque no podría englobarlos en un número total, son diferentes sectores. Primero, es una molestia generalizada de la población, pero esto ya ha evolucionado a comercios, servicios y turismo, y lo vamos a probar en la siguiente semana; sus ventas son menores.

¿En el sector turismo cuál es el reporte?

– Cerraron los días de vacaciones de los niños, y en estados como Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México y Jalisco ha disminuido la actividad, siendo que en diciembre tuvimos un muy buen mes, 68% de ocupación (hotelera) en promedio. Este mes, que en sí es más complicado, lo vamos a resentir.

Para concluir, Jesús Melgoza opinó que, además de poca organización, advierte falta de transparencia y comunicación en torno al tema: “desde el primer día del desabasto se comentó que era algo temporal, que al día siguiente quedaba resuelto, y así han venido día tras día”.

