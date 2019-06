Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Velázquez, reconoció que aunque en estos primeros meses del 2019 no se han perdido plazas laborales formales en Michoacán, están por debajo de las cifras del año pasado en el mismo período.

«Los primeros cinco meses de 2019 se han creado en Michoacán 2 mil 64 plazas, no se ha perdido ninguna plaza laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo cual no es el dato que quisiéramos compartir, el año pasado en esa misma fecha se generaron más del doble de empleos formales. Pero hay que tener claro que no se han perdido empleos en Michoacán», expuso en entrevista con medios de comunicación.

Señaló que a nivel nacional esta tendencia es desalentadora, pues en estos primeros cinco meses en el país se generaron 303 mil 545 empleos, lo que representa una reducción de 38 por ciento en comparación con el año pasado en el mismo período en el que se crearon 489 mil 617 plazas de trabajo formal.

«Los primeros cinco meses no fueron positivos en todo el país, hubo sectores que tuvieron mayor repercusión que otros, el que menos afectación tuvo fue el primario, en el sector del campo, en el que tuvo un crecimiento de 12.8 por ciento», puntualizó.

El funcionario estatal consideró que se tiene mucho por hacer y uno de los factores que puede favorecer es que, por ejemplo, «la empresa sea más competitiva, tenga mayores pedidos de servicios o productos y necesite por ende más capital humano, más capacitado y mejor remunerado».

Manifestó que, pese a que es normal que en los cambios de gobierno federal el sector privado se detenga, «no habíamos tenido en los últimos 20 años un arranque en los primeros cinco meses, como tenemos en este momento», pero confía en que el segundo semestre del año se pueda revertir la tendencia negativa con el T-Mec, tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual fue aprobado en el Senado de la República.

