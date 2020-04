Hermosillo, Sonora (Rasainforma.com).- Lamentablemente las agresiones contra personal médico en nuestro país no han parado y ahora una mujer que le rentaba un departamento a un joven enfermero, lo desalojó por miedo a contraer coronavirus.

A través de su cuenta de Facebook, el joven identificado como Ivan Portillo relató “yo nunca me imaginé que me iba a pasar esto a mi, pero me acaban de correr del departamento donde me rentaban, por ser enfermero”.

El joven recibió muchas muestras de solidaridad y apoyo tras dicho escrito, entre ellos del albergue Casa “Héroes con bata”, una vivienda habilitada para personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) y sector salud que deseen autoaislarse ante el Covid-19.

Refirió a los encargados del lugar cómo fue que lo desalojaron “Me mandaron un mensaje por whatsapp la señora que me rentaba, pidiéndome que le desalojara el departamento, que ya no me podía rentar porque pues soy enfermero… ella se imaginaba o piensa que voy a estar en contacto con pacientes con coronavirus”, explicó Portillo Araujo.

Detalló que a la mañana siguiente después de laborar, se presentó con la persona del alquiler para explicarle sobre las medidas de seguridad que se aplican en el nosocomio donde labora y las que él mismo realiza, sin embargo, la decisión fue irrefutable.

En esta ocasión se trata de este tipo de agresión, dejar sin hogar a una persona que trabaja en el sector salud, sin embargo ha habido otro tipo de agresiones, que van desde los insultos, arrojo de líquidos y hasta los golpes.

Desde el gobierno federal se ha pedido a la sociedad respetas a todo el personal médico que día a día trabajan en la lucha contra el Covid-19

