Morelia, Michoacán (Mimorelia.com/Redacción).- Ayer sábado se reportó la desaparición de una mujer dentro de las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Higalgo (UMSNH) de la ciudad de Morelia.

Se trata de Gladys Yvette D. M. de acuerdo a la información que se ha compartido en la redes sociales y en la cuenta personal de Facebook de Ramón Díaz, alrededor de las 15:00 horas, la chica se había comunicado por teléfono detallando que se encontraba en el estacionamiento de su escuela, ubicada sobre la avenida Universidad.

«Amigos…. necesito de su ayuda… mi hermana esta desaparecida. Se llama Gladys Yvette. Me llamó el día de hoy sábado 28 de Septiembre a las 3 de la tarde, que un sujeto la iba siguiendo dentro de CU Ciudad Universitaria aquí en Morelia, se cortó la llamada y desde entonces no sabemos de ella. Llevaba pantalón de mezclilla azul, tenís negros y un suéter azul. Si llegan a verla o saben algo, agradecería mucho me dijeran…» (SIC).