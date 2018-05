Por: Adoración Araiza

California (Rsainforma.com).- El martes pasado fue reportado como desaparecido el traje original de Iron Man, que Robert Downey Jr. Usó en la primera cinta del superhéroe.

La policía de los Ángeles informó que el traje desapareció del almacén de una bodega de utilería ubicada en Weidner Street entre febrero y finales de abril.

via GIPHY

Cabe señalar que el disfraz está valuado en 325 mil dólares, el famoso traje rojo y oro, fue visto por primera vez en la pantalla grande en 2008 en la primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

LAPD investigating disappearance of Iron Man suit used in Marvel’s “Avengers” films https://t.co/xnZG193VDi pic.twitter.com/xyhXVqaXl4

— Los Angeles Times (@latimes) 9 de mayo de 2018