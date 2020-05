Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las empresas Orbia y NanoScent, desarrollaron un kit de detección de coronavirus basado en aroma, el cual ha demostrado ser más eficiente que la prueba de detección de temperatura.

De acuerdo a la información que presentaron las empresas, los resultados del kit son instantáneos, cabe mencionar que en un principio el dispositivo fue desarrollado para fábricas industriales que necesitan evitar fugas y daños ambientales, sin embargo, después de la pandemia por Covid-19, le dieron un nuevo enfoque para identificar el olor especial que emiten los pacientes hospitalizados portadores del virus.

“El Kit de detección basado en olores ha demostrado ser más eficiente que la prueba de detección de temperatura. Con resultados instantáneos, este es un salto adelante en el mantenimiento de la salud pública”, se lee en el comunicado de Orbia.

#MassTesting for Coronavirus is the best way to stop the #PandemicCovid19 . pic.twitter.com/qfsxsev2BC

— nanoscent (@nanoscent) April 25, 2020