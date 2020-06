Ciudad de México (MiMorelia.com).- El excanciller Jorge Castañeda, calificó a los pueblos de Oaxaca de “horrorosos”, lo cual, desató una serie de críticas en su contra.

Varios sectores políticos exigieron al excanciller una disculpa pública luego de tacharlo de «clasista», mientras que otras personas abogaron porque Castañeda se le declare persona non grata en Oaxaca.

La polémica surgió en la transmisión del programa “La Hora de Opinar” de Foro Tv con Leo Zuckermann el pasado lunes, mientras los integrantes hablaban sobre la presencia de médicos cubanos en México y sobre el hecho de que médicos nacionales no quieren ir a las pequeñas comunidades del país, Castañeda puso de ejemplo el caso de su hija.

Cabe recordar que Jorge Castañeda, además de ser escritor y profesor, fue excanciller en la administración del expresidente Vicente Fox Quesada.

El excanciller, refirió que cuando su hija Javiera salió de la Facultad de Medicina de la UNAM, la enviaron a un pueblo de Oaxaca, el cual calificó como “pueblo horroroso”.

Castañeda refirió el siguiente comentario: “Si ponen de alguna manera en evidencia a los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta científica, pero un pueblo con un adjetivo previo, arrabalero, adjetivo posterior, donde por cierto Héctor (Aguilar Camín) se acuerda muy bien, mi hija Javiera cuando terminó la Facultad de Medicina en la UNAM se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco”.

“Y luego, gracias a Héctor y su amistad de Diódoro (Carrasco) creo que la pudimos mandar a otro pueblito poquito menos horroroso, pero insisto, que haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Putla feliz de la vida”, comentó Castañeda.

Tras estos comentarios, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, respondió a Jorge Castañeda.

“Excanciller Jorge Castañeda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como Oaxaca. Conozco Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones”.

También usuarios de redes sociales se indignaron con el comentario “clasista”.

Putla es horroroso, dice Jorge Castañeda. No, @JorgeGCastaneda . Horroroso es que hayas tratado de tracalear un mes de pensión. pic.twitter.com/MYzfhsZpGx — Pati Chaira Mozimista (@Patinegrete) June 26, 2020

Así es Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, un pueblo fantástico, místico, al cuál @JorgeGCastaneda calificó y estigmatizó como «arrabalero» y «horroroso» de forma discriminatoria, clasista y racista. ¿Quién es el horroroso? pic.twitter.com/BZHc3gtw7b — Arq Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) June 26, 2020

Castañeda es la prueba de que ni los estudios ni los cargos quitan lo clasista y racista. Solo dejó en evidencia su ignorancia de la belleza y riqueza de nuestro pueblos. Y pensar que fue representante de México en el extranjero. #DeQueLosHayLosHayhttps://t.co/XXw8MrFqOd — El gato político (@elgatopolitico_) June 26, 2020

Por: Redacción/E