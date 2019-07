Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- “Old Town Road” sencillo del rapero estadounidense Lil NasX logró lo que nadie había podido en años; desbancar el éxito de “Despacito” de Luis Fonsi en la lista de los Billboard.

17 my new favorite number! 17 weeks No 1 Single #OTR 17 weeks No 1 Album #SomeGaveAll My goal was always to make music that would touch people's lives around the world. pic.twitter.com/joIEdBhyzq

— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) July 29, 2019