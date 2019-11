Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Adrián López Solís, pidió a quienes lo han incluido en las encuestas de aspirantes al gobierno de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el proceso electoral de 2021, que ya no gasten dinero preguntado por él, pues no participará en la contienda.

«No soy aspirante a ninguna candidatura, estoy desde hace poco más de nueve meses dedicado a la función de ser fiscal general del estado, es una posición de mucha responsabilidad, no ando yo en otra tarea, por lo tanto los datos que pudieran arrojar esas encuestas tampoco son contundentes, no reflejan el trabajo de alguien que no está buscado ser candidato», respondió a pregunta expresa.

El diputado local con licencia para asumir las funciones de fiscal general, remarcó que todavía falta tiempo para el arranque del proceso electoral y los actores públicos hoy deben estar enfocados a sacar adelante al estado en los distintos rubros donde deben trabajar para superar condiciones adversas, principalmente en materia económica, seguridad y procuración de justicia.

Por: Sayra Casillas/RMR