Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las acciones de presión en la vía pública que esta semana han realizado estudiantes normalistas con la exigencia de plazas automáticas, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, declaró que es un asunto de competencia exclusiva de la federación, pero el estado coadyuvará para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y al sector económico.

“Hoy en la entrada a Morelia, por parte de lo que el estado puede resolver, hace un ratito instruí al secretario de educación para que atienda hoy mismo a los normalistas por la tarde, y quedaría únicamente pendiente la agenda que ellos traen con el gobierno federal”, declaró este martes desde Apatzingán.

Subrayó que a quien le toca actuar por el tipo de delito (obstrucción de las vías federales) es al Gobierno de la República. “Vamos a ser coadyuvantes, nosotros no vamos a ser oficiosos, no vamos a hacer una tarea que no nos corresponde”.

Y es que, remarcó, la política de la federación es clara, en el sentido de dialogar, buscar consenso y evitar por todos los medios alguna confrontación con el uso de la fuerza, “entonces no va a ser el estado el que haga el uso de la fuerza, en algo que es una atribución específica y una responsabilidad directa del gobierno federal”.

Descartó que la administración de Andrés Manuel López Obrador sea omisa ante las demandas de los normalistas, “lo que pasa es que lo hace con una metodología diferente “.

El encargado de la política interior del estado fue enfático en el sentido de que la política de diálogo con los estudiantes de las escuelas normales es permanente, y no hay necesidad de que implementen medidas que afectan al sector productivo y a los ciudadanos.

“Estas prácticas de realizar bloqueos se daban cuando el gobierno no los atendía. En estos cuatro años que llevamos se les escucha, hay permanente diálogo y de todos modos siguen con estos mecanismos que, ojo, el Senado de la República está aprobando ya poner como pena grave todas las acciones que hacen los compañeros normalistas y algunos profesores para hacerse visibles”, refirió, con énfasis en que las consecuencias pueden alcanzarlos años después.

“tienen que reflexionar, porque hoy son otros tiempos, hoy no se les reprime, hoy se les atiende, hoy se dialoga con ellos, hoy se logran acuerdos. El secretario de Educación está instruido para estar en atención permanente, también a lo que se pueda realizar, a lo que legalmente sea viable y posible, a lo que financieramente se pueda alcanzar”

Estado debe atender lo que le toca: Roberto Pantoja

En entrevista exclusiva, el titular de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, manifestó que no se trata de lanzarse “la pelotita” de un lado a otro entre el estado y la federación.

Indicó que hay acciones de normalistas que corresponden a delitos del fuero común y deben ser atendidos por el estado.

“Aquí se trata de coordinarnos y de poner atenderlos, no de estar buscando la papita a dónde la aviento”, declaró, para enseguida puntualizar que desde nivel federal han estado en diálogo con los futuros profesores y esa será la postura que mantendrán.

Por: Sayra Casillas/CA