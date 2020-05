Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, o mejor conocida por sus siglas en inglés NASA, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han revelado qué tan cierto es la probabilidad de una «mini era de hielo» luego de los cambios que registra el astro sol.

Hace algunos días se dio a conocer la NASA descubrió un extraño fenómeno en el sol, el cual no ocurría desde hace cientos de años, que podría traer consigo un cambio radical en el clima de la tierra y dar paso a fenómenos naturales como terribles heladas y hasta terremotos.

En entrevista para The Sun, el científico de la NASA Tom Phillips explicó que el sol pasa por una fase denominada de «encierro», la cual puede traer consecuencias muy graves para la humanidad, ya que detiene a grandes escalas toda la actividad solar que comúnmente se conoce.

A través de un texto compartido en su sitio, dejó en claro que estos cambios «no tienen un efecto importante en el clima de la Tierra, incluso un mínimo extendido no tendría un efecto significativo en la temperatura global».

Explican que a lo largo de su vida útil, el sol experimenta naturalmente cambios en la producción de energía. Algunos de estos ocurren durante un período normal de 11 años de pico (muchas manchas solares) y baja actividad (menos manchas solares), que son bastante predecibles.

