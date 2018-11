Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Silvano Aureoles Conejo informó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya fue informado de la determinación del estado de entregarle a la Federación los servicios educativos de Michoacán, porque es un tema que tendrá que resolver el gobierno entrante.

“Lo platiqué con el que será el secretario de Educación y con el presidente electo, no hay ninguna sorpresa ni nada. Están informados, pero ellos no son ahora la instancia correspondiente, porque todavía no asumen funciones. De tal manera que las secretarías de Hacienda y Educación y la Presidencia (de la República) habrán de dejar este asunto como tema pendiente y le tocará resolver a la administración entrante”, afirmó en entrevista.

Esta declaración del mandatario estatal se da luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Alfredo Ramírez Bedolla, calificara de “irresponsable” que se inicie la relación con el nuevo gobierno federal con una ruptura de convenios institucionales sin buscar antes del diálogo, lo cual advirtió puede derivar en una controversia constitucional.

Al respecto, el gobernador reiteró que el convenio educativo establece que cualquiera de las partes se puede retirar, cuando así lo determine. “No hay mucha litis en el tema”, aseguró.

“Necesitan leer un poco más los muchachos e informarse más del tema. Cuando quieran me reúno con ellos o con el diputado Ramírez y le explico para que tenga claridad de qué se trata”, expresó el gobernador.

Reiteró que el gobierno de Michoacán está listo para crear un nuevo convenio educativo con la Federación, hasta donde el estado tenga capacidad financiera.

