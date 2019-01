Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La cantante estadounidense Madonna ha levantado revuelo luego de lucir un trasero más grande de lo habitual durante un show de Año Nuevo, por lo que las críticas de algunos seguidores no se hicieron esperar.

La artista se presentó junto con su hijo David Blanda en el bar Stonwall Inn, en el centro de Nueva York, sin embargo lo que llamó la atención fue la silueta de la cantante.

Algunos de los comentarios fueron “¿Está usando rellenos en su trasero?”, “Por favor díganme que no se hizo el tratamiento Kim Kardashian“, “¿Qué le pasó a su figura?”.

No se sabe si la cantante se sometió a una operación, o si se trataba de algún relleno en su ropa o es fruto del ejercicio que hace la intérprete de “Like a Virgin”.

A través de su cuenta de Instagram, Madonna respondió a los comentarios sobre su trasero y lanzó contundente mensaje “Buscando desesperadamente la aprobación de nadie… y con derecho a la libre voluntad sobre mi cuerpo, ¡como todo el mundo! ¡Gracias 2019! Va a ser un año increíble.

Desperately Seeking No Ones Approval………………😂. And Entitled to Free Agency Over My Body Like Everyone Else!! Thank you 2019 🎉🎉🎉! Its Going to Be an amazing Year!! 🔥🔥🔥! #2019 #freedom #respect #nofear #nodiscrimination pic.twitter.com/KmqO28WNuk

