Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el asesinato de Francisco Piceno Camacho, ex alcalde de Penjamillo, en la Ciudad de México, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Antonio Soto Sámchez, dijo desconocer si el también ex candidato a diputado federal por Puruándiro tenía algún tipo de amenaza.

“No lo sé, yo la última vez que vi al ex alcalde fue cuando era candidato a diputado suplente en un cierre de campaña en Cuitzeo; fue la última plática que tuve con él, pero nada hablamos de este tema y no me dijo a mí nada, no tenía conocimiento de alguna amenaza”, sostuvo en entrevista con medios de comunicación.

El dirigente estatal pidió a las autoridades correspondientes que se esclarezca el homicidio, pese a que se suscitó en la Ciudad de México.

Pedirles a las autoridades correspondientes que se investigue con el objeto de tener información del autor material, y si hay autores intelectuales o solamente actores materiales

Abundó que este crimen se debe investigar porque “no queremos pensar que tenga algún tinte de carácter político, queremos estar seguros de qué fue lo que ocurrió”.

