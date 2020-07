Malasia (MiMorelia.com).- A través de las redes sociales se viralizaron imágenes de un pez con apariencia humana, lo que despertó el interés de los internautas por saber si se trataba de fotografías modificadas con Photoshop o eran reales.

Sin embargo, estas imágenes sí son reales, ya que esta extraña especie de pez sí existe y es originaria de Malasia. Las imágenes fueron difundidas por una usuario de Twitter.

El pez es un Balistidae, mejor conocido como pez ballesta o gatillo, y al menos hay aproximadamente 40 especies de esta familia en todo el mundo. Su característica principal son los dientes afilados que le permite devorar moluscos en poco tiempo. Por lo que se presume que una mordida de este pez puede ser bastante dolorosa.

De acuerdo a Milenio, este ejemplar puede tratarse de un Balistoides viridescens, especie considerada como la más grande de este tipo. Habitualmente se localizan en el Océano Índico.

It has teeth!! pic.twitter.com/w2YVGwqknK

— The Woo (@No2dBle) July 3, 2020