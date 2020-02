Ciudad de México (Rasainforma.com).- Un grupo de astrónomos del proyecto Catalina Sky Survey (de la Universidad de Arizona, EU y financiado por la NASA) hallaron una “mini-luna” en la órbita de la Tierra.

Los investigadores Kacper Wierzchos y Teddy Pruyne detectaron dicho satélite el pasado 15 de febrero, fue llamado 2020 CD3 pero también es conocido como C26FED2, sin embargo esperaron unos días para hacer el anuncio de su hallazgo.

En su cuenta de Twitter, Kacper Wierzchos hizo el anuncio así: “¡Gran noticia! La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente, posible mini-luna llamada 2020 CD3”.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020