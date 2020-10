Suecia (Rasainforma.com).- Esta semana dio inicio el anunciamiento de los ganadores del premio Nobel, y arrancó con el de Medicina para los tres virólogos que descubrieron el virus de la hepatitis C.

Los virólogos han “hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis transmitida por la sangre, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo”, indicó.

This year’s #NobelPrize is awarded to three scientists who have made a decisive contribution to the fight against blood-borne hepatitis, a major global health problem that causes cirrhosis and liver cancer in people around the world. pic.twitter.com/A4kDnCTDBR

