Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el aislamiento luego de haber dado positivo a Covid-19, el gobernador Silvano Aureoles Conejo compartió su experiencia y pidió a los michoacanos defender la vida y obedecer las indicaciones de los expertos en salud para evitar que se disparen los contagios por el virus.

“Sé que como yo, hay mucha gente que le toca enfrentar de cara el peligro porque tienen que desarrollar actividades que no se pueden parar, pero, también, hay muchas personas que pueden elegir no exponerse para evitar el contagio, porque no necesitan salir por trabajo o una urgencia, a estas personas les quiero pedir nuevamente, que no asistan a lugares donde haya concentraciones de gente”, dijo el gobernador.