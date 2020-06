Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Estación Espacial Internacional (EEI), fue captado el fenómeno de luces de una aurora austral.

Lo que pareciera una especie de “humo verde” que aparentemente se cruza con el aire de la Tierra en la orbita de la EEI sobre el índico a medio camino entre Australia y la Antártida.

La NASA indicó que este espectáculo de luces cambiantes es más visible cerca de los polos norte y sur a medida que las partículas cargadas que fluyen del sol interactúan con el campo magnético de la tierra. Se conoce como aurora austral al fenómeno producido en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte se le llama aurora boreal.

