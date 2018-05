Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- J. Refugio Rodríguez Velázquez, coordinador del Bachillerato en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), afirmó que la incidencia de deserción que se ha de acrecentado en los últimos años, obedece, en un alto porcentaje a la falta de preparación de docentes y diseños de programa adecuados , tema en el que, afirma, ya se está trabajando.

“Nuestros directores no están capacitados para tener actividades sus medidas para atender ese tipo de situaciones, ya estamos trabajando en ello estamos asistiendo anuncios curso los sábados para generar un taller de planificación y alternativas de deserción”, mencionó en entrevista colectiva.

Y es que dijo que de acuerdo a últimos estudios realizador, “casi el 40 por ciento de los casos de deserción que ocurren inciden en la institución” ya que no están estructurados correctamente y la actualización docente no es un tema prioritario para muchos de los académicos que se quedaron con el esquema de “el que pasa, pasa”.

Precisó que en el año 2000 la matrícula de bachillerato rondaba los 10 mil estudiantes, una década después la matrícula cayó 10 por ciento y aunque ese porcentaje se recuperó “ha venido bajando un dos por ciento por ciclo de manera periódica hasta ahora” de forma tal que el número de estudiantes en las preparatorias no superan los seis mil, cuatro mil 500 de ellos ingresados en agosto pasado.

Afirmó que “tenemos ya detectados a un tipo de profesores con un nivel alto de reprobación, no que sean malos, pero es un espacio en que debemos reconocer que los chicos vienen con muchas modificaciones del acceso a la información, el proceso se quedó con la idea de que los jóvenes lo van a esperar para aprender y ya no es así. El sistema de nosotros en el bachillerato no es el más adecuado”.

Indicó que el 60 por ciento restante tiene causas de deserción multifactoriales como la falta de iniciativa e interés “la verdad es que el 60 por ciento de nuestros estudiantes tienen padres que no concluyeron el bachillerato entonces, según las estadísticas, ocurre un fenómeno de imitación, y al no recibir presión para concluir sus estudios ellos no demuestran un interés mayor”.

Otra de las causas, que autoridades nicolaitas toman como causales de la baja demanda en el nivel de bachillerato es el crecimiento de la oferta en la entidad, por lo que aseveró que es más que necesario una reforma que incremente la competitividad en la institución.

