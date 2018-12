Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente estadounidense, Donald Trump, deswignó a Mick Mulvaney, como jefe de Gabinete interino de Estados Unidos, en sustitución del general retirado John Kelly.

“Estoy encantado de anunciar que Mick Mulvaney, director de la Oficina de Presupuesto, será nombrado jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, reemplazando a John Kelly, que ha servido a nuestro país con distinción”, aseveró.

“Mick ha hecho un trabajo sobresaliente en la administración. ¡Estoy deseando trabajar con él en su nuevo puesto mientras seguimos haciendo a Estados Unidos grande otra vez. John se quedará hasta fin de año. ¡Es un gran patriota y quiero agradecerle personalmente por su servicio!”, subrayó el mandatario.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018