Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este martes, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza rechazó que haya presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como lo afirmó el periodista Raymundo Riva Palacio en una columna publicada en El Universal.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el funcionario federal reiteró en varias ocasiones que estos dichos son totalmente falsos y que se siente a gusto trabajando en el gobierno de López Obrador.

“Es totalmente falso, nunca he presentado una renuncia desde que empezamos a trabajar. Ni se me ha ocurrido presentarla. Me ha dado mucha responsabilidad, responsabilidad que me gusta: el reto de coordinar el consejo para el crecimiento del país, donde se aglutina al gabinete, al sector privado, al sector social”, declaró Romo Garza.

Agregó que no se siente maltratado por el mandatario, como según decía la columna de Riva Palacio, y que mantiene buena relación con todos en la presidencia.

“El día que le presente (mi renuncia al presidente), me voy, no la presento y la retiro. Ni se me ha ocurrido presentarla ni se me ha dado motivo para hacerlo”, explicó.

También comentó que a veces ha dicho de manera de broma a sus amigos de que no ha encontrado la excusa para salirse porque los retos son difíciles, y añadió que cuenta con muchos proyectos para consolidar el crecimiento económico del país.

“Tenemos consejos prácticamente en toda la república con el sector empresarial. Tenemos como 30 mesas de trabajo, estamos preocupados por destrabar cualquier cosa que estorbe al crecimiento en México. Traemos muchos retos internos y externos, eso no lo podemos negar”, finalizó.