Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, desmintió el cierre de 30 estancias infantiles por falta de subsidio, aunque no descartó la posibilidad de clausurar algunas debido a irregularidades que se han detectado en su funcionamiento.

Al respecto, el delegado del gobierno federal aseguró que no tiene el reporte de estancias infantiles cerradas, pero continúa la revisión de las 360 que hay en el estado, las cuales recibían alrededor de 12 millones al mes.

A la fecha, compartió, se han detectado diversas irregularidades en algunos de estos espacios, como que recibían subsidio federal pero no contaban con niños, y otras no cumplían con los protocolos de seguridad.

“Se ha encontrado que se atiende a niños que de acuerdo a la ley deberían estar ya en el nivel preescolar, la otra inconsistencia es el incumplimiento de protocolos de Protección Civil, y otra es que hay un porcentaje de niños que no están físicamente en las estancas”, informó.

Pantoja Arzola reiteró que las estancias infantiles no desaparecerán, sino que seguirán operando bajo nuevos estándares administrativos, para transparentar el ejercicio de los recursos públicos del programa federal.

“Lo más importante es que el programa no desaparece, no hay consigna, no hay intención de afectar a nadie; se va a seguir atendiendo a los beneficiarios de ese programa en otro mecanismo que permita transparentar y eficientar el recurso que se ejerce”, comentó.