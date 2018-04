Despide George Bush a su Bárbara con calcetines de tierno mensaje

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- George H.W Bush despidió a su esposa Bárbara Bush con unos calcetines que escondían un tierno mensaje.

Estas prendas fueron su tierno homenaje a la mujer con la que compartió 73 años de vida, y su significa es entrañable.

Le puede interesar: Muere Barbara Bush, esposa del expresidente George Bush

El expresidente de Estados Unidos optó por usar dicho detalle debido a que cuando Bárbara fue primera dama se pudo como meta alfabetizar al país, “tema más importante que tenemos”, fueron sus palabras hace años.

“Para honrar a la que fue su esposa por 73 años y el compromiso de ella con la alfabetización familiar, por la que recaudó más de $110 millones en el transcurso de más de 30 años, George H. W. Bush lleva un par de calcetines con libros en el funeral de Bárbara Bush”, contó Jim McGrath, portavoz de la familia, según palabras de Univisión.

Jim también compartió en su cuenta de Twitter la imagen con los calcetines de libros:

The socks worn by the 41st President of the United States of America at today’s funeral for former First Lady Barbara Bush. pic.twitter.com/12libHt1Jv

— Jim McGrath (@jgm41) April 21, 2018