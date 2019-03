Por: Salvador Gaytán

Acapulco, Guerrero (Rasainforma.com).- Durante la transmisión en vivo de la visita del gobernador del estado, Héctor Astudillo, a Acapulco, le colocaron un filtro de orejas de gato. La community manager fue despedida.

Durante la intervención del mandatario estatal, se activó el filtro que agrega orejas de gato y altera un poco las facciones del rostro para verse más femenino.

Adela Román despide a trabajadora por burlarse de Astudillo #ACAPULCO | Se especuló que fue la community manager de Adela Román, quien colocó un filtro de gatita al gobernador de Guerrero en un video oficial, situación que causó su despido, así lo anunció a través de un comunicado el gobierno de Acapulco. Sin embargo, Iris Gómez desmintió que se tratara de ella. Aquí la nota completa ➡️ https://bit.ly/2Ey9cpJ Posted by Bajo Palabra on Sunday, March 3, 2019

La encargada de las redes sociales del ayuntamiento de Acapulco detalló que aunque la transmisión sólo tenía 11 espectadores, las imágenes de Astudillo con el filtro se viralizaron.

A través de un comunicado, el ayuntamiento de Acapulco anunció que despidió a la responsable de las redes sociales “por la falta de respeto a la investidura de las autoridades”.

En entrevista con Radio Fórmula, Iris Gómez, ahora ex community manager de Acapulco, aclaró que el filtro no fue con dolo. Y agregó que ella no realizó la transmisión ni agregó el filtro, sino otro compañero.

“Todo esto no fue intencional, ya hablando con la persona dice que fue un error por no monitorear, por el aumento de personas, fue subir el teléfono y tomar un panorama y se pusieron los filtros, se corta la transmisión, ese fue el reporte”, dijo.

“Me hago responsable de las acciones que realiza mi equipo. Respeto a mi compañero, sé que fue un error, que lo comete cualquiera, no es justificable, pero no fue planeada”, aseveró.

El comunicado emitido por el ayuntamiento de Acapulco condena enérgicamente el incidente. Asegura que reconoce el trabajo de la administración estatal, su respaldo y compromiso con Acapulco.

