Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La misa se llevó a cabo en el panteón Gayosso de Morelia donde estuvieron presentes solo familiares y amigos cercanos que dieron el último adiós a la joven moreliana Jessica González.

El pasado sábado, Cristo Villaseñor hermano de Jessica, a través de redes sociales invitó a despedir a su hermana:

“Mañana tendremos una misa para despedir a mi hermana, les comparto el link, pueden ingresar y acompañarnos en vivo. Será a las 09:00 este 27 de septiembre”.

Mañana tendremos una misa para despedir a mi hermana, les comparto el link pueden ingresar y acompañarnos en Vivo. Será a las 09:00 a.m. Publicado por Cristo Villaseñor en Sábado, 26 de septiembre de 2020

Cerca de 30 asistentes se dieron cita en el referido panteón de la ciudad para acompañar a la familia de la joven asesinada; internautas siguieron la transmisión en vivo que ofreció el panteón para que las personas acompañaran a distancia a los deudos.

En la publicación del joven no se hicieron esperar los mensajes de aliento y acompañamiento por el duelo que pasa la familia de Jessica.

«Yo no tuve el placer de conocerla pero ver que traía puesta una bata como la que yo uso, ver que se vestía de payasito como yo para mis niños, observar su video presentándose a sus padres de familia y a sus niños como yo lo hice, ver que estuvo en los mismos salones donde yo me prepare, o que acababa de recibir su plaza por medio de un examen y que imagino estaba inmensa mente feliz por ellos , me hace lamentar tanto este suceso».

«!Estaré acompañándote a ti y a tu familia hasta el día que se haga justicia!».

«Morelia completo esta de luto y compartimos su dolor, seguiremos haciendo ruido pidiendo justa por tu hermana, por ustedes, Dios les de fortaleza ante tan grande dolor, bendiciones para toda la familia».

Cabe recordar que el sábado por la tarde, colectivos y amigos de la joven se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad para exigir que se esclarezca la muerte de la joven.

Por: Redacción/E