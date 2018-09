Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 900 elementos de la Policía Michoacán resguardan la ciudad con motivo del Tercer Informe de Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, y ante las manifestaciones en la ciudad, informó el subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta.

Entrevistado, afirmó que dicho operativo policíaco se desplegó por las manifestaciones que se tienen contempladas por parte del magisterio y estudiantes normalistas, las cuales iniciarán en diferentes partes de la ciudad hacia el Congreso local.

“De hecho la instrucción que tenemos del gobernador es que haya circulación y flujo normal. Estamos aquí sin bloquear el acceso vehicular ni peatonal, el personal está replegado de manera preventiva“, aseguró.

El funcionario dijo que no se impedirán las movilizaciones, a menos “de que tuviéramos la información de que algún grupo social de estos pretenda alterar el orden y tranquilidad no del Congreso, sino de la propia vida que tenemos en Morelia. No queremos pintas ni vandalismo“, agregó.

