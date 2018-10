Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado de extracción perredista, Erick Juárez Blanquet, destapó a su homólogo y correligionario, Adrián López Solís, como perfil idóneo para ocupar la fiscalía general del estado, cargo que en los primeros meses de 2019 tendrá que nombrar el Congreso local por los próximos nueve años.

“Es un secreto a voces, me parece él uno de los perfiles más adecuados; ha demostrado capacidad y necesitamos un perfil así: comprometido, serio, honesto, con capacidad probada como lo es nuestro coordinador, también entiendo que si finalmente él es la propuesta debe revisar los tiempos para separarse del Congreso”, apuntó el congresista.

Cuestionado al respecto, Adrián López dejó en claro que en este momento está totalmente orientado a cumplir su función como legislador, respeta y agradece la opinión de quienes lo postulan para la fiscalía, cargo que suplirá las funciones que hoy tiene el procurador de Justicia.

“(El proceso de designación) está en el trámite de la publicación de la convocatoria, será hasta la primera semana de enero cuando se abra la posibilidad de entregar documentos, yo no lo estoy considerando en este momento, estoy trabajando en mi función como legislador, pero como lo dije anteriormente hay que tener disposición para si se requiere estar ahí y ser parte del proceso, pero no lo estoy considerando ni lo he decidido”, enfatizó.

Dejó en claro que en el caso de aventurarse a la búsqueda de la Fiscalía General valoraría un plazo para separarse del Congreso, pues está consciente de que no puede actuar como juez y parte.

“No habría una actitud ética que quien quisiera aspirar al cargo de fiscal estuviera también siendo parte de la decisión en el marco del proceso que se está siguiendo, no es mi caso”, concluyó.

