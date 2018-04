Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com/RED 113).- La angustia para los familiares de los estudiantes de cine que estaban desaparecidos desde hace 34 días terminó con la terrible noticia de que fueron encontrados sin vida en una casa de seguridad de Tonalá, Jalisco.

La Fiscalía General de Jalisco, confirmó el hallazgo de los jóvenes Jesús Daniel Díaz García, y de Marco Francisco García Ávalos, quienes estaban disueltos en ácido en unos tambos de plástico, pero todavía falta confirmar el hallazgo del cuerpo de José Salomón Aceves Gastelum.

Sobre el caso el fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, confirmó la investigación que culminó con la detención de dos sujetos integrantes de un grupo criminal.

“Las investigaciones que nos han llevado a la detención de dos personas Gerardo y Omar “N” por su probable participación en los hechos quienes ya fueron vinculados a proceso penal, les presentaremos un vídeo en donde mostramos una línea de tiempo de los sucesos los hallazgos, los elementos de prueba que nos llevaron a la detención de estos dos presuntos responsables, la investigación nos permitió determinar lo que sucedió con los estudiantes cuando fueron privados con su libertad atentando con su integridad física, todos los indicios recabados hasta el momento son múltiples, graves, concordantes e unívocos en que tengan existencia de indicios en contrario, es importante señalar que las investigaciones aún no han sido concluidas estamos trabajando con la misma intensidad con responsabilidad y con empeño para que salga a la luz toda la verdad sobre estos lamentables hechos”.

Sobre el proceso de la investigación Lizette Torres, agente del Ministerio Público que fungió como jefa de las investigaciones de este caso relato.

“Con los indicios que tenemos como señalé, nos hacen deducir que el día de la privación ilegal de la libertad ocurrida el 19 de marzo, son como ya vieron en el vídeo, los trasladan inmediatamente a la finca marcada con el número 2, estando allí tenemos según los indicios y entrevistas recabadas que allí es donde comienza a golpear a uno de ellos de los estudiantes, una vez que los están golpeando es que pierde la vida éste y tienen que ejecutar a las otras dos personas en ese momento ellos según se declara en la carpeta de investigación, después de esto es que los trasladan inmediatamente a la finca número 3”.

Las casas incautadas se encuentran en la colonia Rancho de La Cruz y Prados de Coyula, en Tonalá al oriente de la ciudad, se aseguraron tres tambos de plástico que contenían ácido sulfúrico que utilizaron para disolver los restos de los jóvenes del Centro de Artes Audiovisuales.

Se estableció que fueron en total ocho sujetos los que participaron en el plagio, dos de ellos detenidos, cuatro de ellos están prófugos y otro fue encontrado ejecutado en la colonia San Carlos en Guadalajara, siendo identificado como “El Canzón”.

El móvil que concluyo la Fiscalía es que el móvil se debió a que en la casa donde filmaban los estudiantes fue asegurada en el 2015 con armas de fuego y pertenecía a un sujeto identificado como “El Cholo”, quien es líder de una organización, de dicha casa aparece como dueña Edna Judith “N”, tía de Salomón Aceves Gastelum, quien administraba doce casas de masajes para caballeros en la perla tapatía.

La representante de los familiares de las víctimas María Lina Gutiérrez, pidió que no se martirizara a los ahora fallecidos.

“Ustedes entenderán el dolor de las tres familias que han sufrido obviamente están en un proceso de sanación de entender lo que está pasando y me ha pedido que sean lo menos amarillistas que puedan, lo único que sí les piden es que ustedes vean que trabajando juntos la sociedad y las autoridades se puede llegar a este resultado que para ellos todavía no es comprensible, como muchos de que nunca pierden la esperanza de que sus hijos estén a salvo pero estamos hablando de ciencia y estos son los resultados, si a pesar de que continúen con todos los estudios logramos obtener un milagro, pues sería obra de cada quien en lo que crea, pero lo que sí les pido es que respeten a las personas, a los muchachos y que sean lo más objetivos que puedan en sus opiniones y no permitan que se sigan martirizando a familias”.

La carpeta seguirá abierta hasta capturar a los demás responsables.

